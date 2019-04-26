Невдовзі офіційно оголосять результати виборів: ЦВК прийняла паперові протоколи від усіх округів

Після другого туру виборів президента Центральна виборча комісія 26 квітня прийняла протоколи з "мокрими печатками" від усіх окружних виборчих комісій. Результати виборів встановлять та офіційно оголосять після обробки всіх протоколів.

Кілька хвилин тому в засіданні ЦВК оголосили перерву, але до цього прийняли всі протоколи з "мокрими печатками". Серед них був і уточнений протокол із Запорізької окружної комісії, який відправляли на виправлення розбіжностей.

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ЦВК також прийняла протоколи з усіх закордонних виборчих дільниць. Невдовзі Комісія складе протокол про підсумки голосування за кордоном.

Засідання ЦВК продовжиться о 12:30.

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23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів (були оброблені тільки електронні протоколи). Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

25 квітня фактичний переможець виборів Володимир Зеленський висловив переконання, що ЦВК нібито навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування. На думку політика, усе для того, щоб його інавгурація відбулася після 27 травня і, як наслідок, Зеленський не зміг би розпустити Верховну Раду.

У ЦВК на це відповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату виборів. І станом на 25 квітня ЦВК дуже оперативно приймала протоколи від окружних виборчих комісій.

Ще раніше в ЦВК попереджали, що оголошення результатів виборів можуть затримати святкові дні та вихідні.