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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Невдовзі офіційно оголосять результати виборів: ЦВК прийняла паперові протоколи від усіх округів

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      Офіційне оголошення переможця виборів президента вже не за горами
      Офіційне оголошення переможця виборів президента вже не за горами / Getty Images

      Після другого туру виборів президента Центральна виборча комісія 26 квітня прийняла протоколи з "мокрими печатками" від усіх окружних виборчих комісій. Результати виборів встановлять та офіційно оголосять після обробки всіх протоколів.

      Кілька хвилин тому в засіданні ЦВК оголосили перерву, але до цього прийняли всі протоколи з "мокрими печатками". Серед них був і уточнений протокол із Запорізької окружної комісії, який відправляли на виправлення розбіжностей.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      ЦВК також прийняла протоколи з усіх закордонних виборчих дільниць. Невдовзі Комісія складе протокол про підсумки голосування за кордоном.

      Засідання ЦВК продовжиться о 12:30.

      Новина доповнюється…

      23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів (були оброблені тільки електронні протоколи). Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

      25 квітня фактичний переможець виборів Володимир Зеленський висловив переконання, що ЦВК нібито навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування. На думку політика, усе для того, щоб його інавгурація відбулася після 27 травня і, як наслідок, Зеленський не зміг би розпустити Верховну Раду.

      У ЦВК на це відповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату виборів. І станом на 25 квітня ЦВК дуже оперативно приймала протоколи від окружних виборчих комісій.

      Ще раніше в ЦВК попереджали, що оголошення результатів виборів можуть затримати святкові дні та вихідні.

      результати виборів президента України другий тур

      blog_ava
      Зеленський полетів на фестиваль до Туреччини
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Результати виборів президента 2019 ЦВК Порошенко і Зеленський
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