Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик заявив, що невідомі напали на щойно відкриту приймальню партії. Сталося це у ніч проти 26 серпня.

Про інцидент нардеп Лесик повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нова приймальна розташована за адресою Полтавський шлях, 22.

Під покровом ночі 26 серпня у Харкові вчинено напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційної платформи – За життя" і громадську приймальню депутата Харківської міської ради Лесика,

– мовиться у повідомленні.

Сам Лесик назвав погром "відвертим терором щодо партії ОПЗЖ". Нардеп також оприлюднив промовисті світлини. На них видно, що невідомі заклеїли табличку на вході у будівлю, а також порвали банер ОПЗЖ.

Вулиця, де розташована приймальня ОПЗЖ: карта

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