Попри опір та крики, невідомі схопили та заштовхали чоловіка до автомобіля Volkswagen й вивезли у невідомому напрямку. Інцидент, що стався у Києві на Голосіївській 13Б, потрапив на відео.

Викрадення чоловіка сталося в Києві ввечері 26 серпня біля будинку 13Б на вулиці Голосіївській, як пише "Київ Оперативний".

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Момент викрадення зафіксували на відео мешканці прилеглого будинку. На кадрах видно, як група людей в масках силоміць затягує чоловіка до автомобіля. Жертва пручається, кричить "Ні, ні" та кличе на допомогу.

У коментарях до допису зазначено, що чоловіка намагалися врятувати та відбити від викрадачів випадкові перехожі, однак зробити цього не вдалося.

Правоохоронці оголосили у столиці план "Перехоплення", а можливих очевидців просять телефонувати на 102. Більше інформації про інцидент, на жаль, немає.

Нагадаємо Банда "вибивачів боргів" викрала чоловіка і вимагала за звільнення 20 тисяч доларів

Викрадення людини сталося в Києві на Голосіївській 13Б: дивіться розташування на карті