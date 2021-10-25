Невідомі підпалили авто працівника Офісу генпрокурора Калюжного

В Харкові, у Слобідському районі, згорів легковий автомобіль Lexus ЕS 350. Він належить високопоставленому працівнику Офісу генерального прокурора Дмитру Калюжному.

Інцидент стався в ніч з 24 жовтня на 25 жовтня приблизно о 2:00. Вогонь сильно пошкодив машину, зокрема всю передню та трохи задньої частини.

Читайте також На Одещині через ДТП з фурами спалахнула масштабна пожежа: відео з місця аварії

Вогонь пошкодив автомобіль поряд

Коли рятувальники прибули на місце події, то побачили, що в автомобілі горів моторний відсік і частково салон на площі приблизно 3 квадратних метри.

Окрім автомобіля Калюжного, пошкодився і легкових Skoda Oktavia, який припаркували поряд. В машини почав плавитись задній бампер та ліхтарі. На щастя, ніхто не постраждав.



В Харкові підпалили автомобіль Калюжного / Пресслужба ДСНС

Як повідомило видання "Бабель", за словами Калюжного, автомобіль був у його користуванні. Водночас за документами Lexus належить батькові.

Попередня причина підпалу

За попередньою інформацією, причиною займання є підпал за допомогою легкозаймистої речовини. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

За інформацією Police Control Ukraine, мотивом підпалу може бути помста фігурантів корупційних справ або співробітників місцевої прокуратури. Зокрема через справи, які розслідував Калюжний, працюючи у Службі безпеки України.

Підпали автомобілів: останні новини

В серпні у Рівному невідомі підпалили автомобіль депутата обласної ради Руслана Потапчука.

Біля багатоповерхівки в Харкові у травні горіли 3 легковика. Один із автомобілів згорів вщент.

У вересні підпалили автомобіль Toyota RAV4, який міг належати поліцейському з високим званням Гураму Гіндії.

. Раніше Калюжний працював в обласному управлінні Служби безпеки у відділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю.