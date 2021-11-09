На місце виїхали фахівці, які збирали залишки тварин. Проте частина з них залишилися та там досі можна натрапити на шкіри чи лапи.

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Планують звертатися до поліції

Про цю знахідку повідомила місцева мешканка 8 листопада. Та набув розголосу інцидент через день. Збирали залишки собак біля школи співробітники комунального підприємства "Зооконтроль".

Жінка зауважила, що ці шкіри можуть побачити діти, оскільки школа вже працює. Також вона сказала, що планує звертатися до поліції. Мовляв, якщо таке роблять не вперше, то можуть повторити знову.

Фото з місця можуть шокувати та бути неприємними. Тому не рекомендуємо переглядати їх вразливим і неповнолітнім (18+).

Залишки тварин, які розкидали довкола школи / Фото "Інформатор"

На фото помітно, що розкидані шкіри були практично цілими. Ймовірно, їх зняли після вбивства тварин. Наразі невідомо, хто міг це зробити і як були мотиви цього жахливого вчинку.