Це сталося приблизно о 2:30 на житловому масиві Тополя – 2. Зловмисників було 6.
Інша подія Святкував 30-річчя: чоловік влаштував стрілянину по людях у Хмельницькому
Поранення людей, у яких стріляли в Дніпрі / Фото Vgorode
Кулі застрягали в шкірі
У людей стріляли залізними кульками, які застрягали в шкірі. Загалом після інциденту було 3 потерпілих. Вони зазнали поранень у різних частинах тіла.
Одному чоловікові куля потрапила в скроню, а іншому – в лікоть. Також постраждала жінка, якій влучили в плече.
Усіх потерпілих госпіталізували, а очевидці викликали поліцію. Правоохоронці швидко приїхали та затримали підозрюваних.
Проте у цей момент у них вже не було зброї. Інформацію про інцидент підтвердили в Патрульній поліції Дніпра.
Чоловік, якому влучили в лікоть / Фото Vgorode
Схожа стрілянина раніше
На Панікахи в Дніпрі 18-річний хлопець влаштував стрілянину зі свого балкону. Він стріляв зі стартового пістолета по людях. Згодом туди приїхали правоохоронці та почали спілкуватися зі зловмисником.
Юнак розповів, що не хотів нікому зашкодити й стріляв із цікавості. Мовляв, просто перевіряв пістолет. 5 серпня в нього вилучили пістолет.