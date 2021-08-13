У Дніпрі невідомі стріляли в людей: є кілька поранених – фото

На правому березі Дніпра 13 серпня невідомі почали стріляти в людей із пневматичного пістолета. Внаслідок інциденту є одразу кілька поранених.

Це сталося приблизно о 2:30 на житловому масиві Тополя – 2. Зловмисників було 6.

Інша подія Святкував 30-річчя: чоловік влаштував стрілянину по людях у Хмельницькому



Поранення людей, у яких стріляли в Дніпрі / Фото Vgorode

Кулі застрягали в шкірі

У людей стріляли залізними кульками, які застрягали в шкірі. Загалом після інциденту було 3 потерпілих. Вони зазнали поранень у різних частинах тіла.

Одному чоловікові куля потрапила в скроню, а іншому – в лікоть. Також постраждала жінка, якій влучили в плече.

Усіх потерпілих госпіталізували, а очевидці викликали поліцію. Правоохоронці швидко приїхали та затримали підозрюваних.

Проте у цей момент у них вже не було зброї. Інформацію про інцидент підтвердили в Патрульній поліції Дніпра.



Чоловік, якому влучили в лікоть / Фото Vgorode

Схожа стрілянина раніше

На Панікахи в Дніпрі 18-річний хлопець влаштував стрілянину зі свого балкону. Він стріляв зі стартового пістолета по людях. Згодом туди приїхали правоохоронці та почали спілкуватися зі зловмисником.

Юнак розповів, що не хотів нікому зашкодити й стріляв із цікавості. Мовляв, просто перевіряв пістолет. 5 серпня в нього вилучили пістолет.