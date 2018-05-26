Невідомі атакували Київський патріархат у столиці

Увечері 25 травня у приміщенні Київської патріархії двоє невідомих розпорошили сльозогінний газ, внаслідок чого постраждала економу інституції монахиня Варвара.

Про це повідомляє прес-служба Київського патріархату Української православної церкви.

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Зазначається, що своїх дій нападники ніяк не пояснювали. Крім того, опісля зловмисники втекли, відтак їх розшукує поліція.

Внаслідок інциденту інших постраждалих або якоїсь загрози немає.

"За попередньою оцінкою, інцидент може бути викликано бажанням якихось осіб чи сил загострити ситуацію в суспільстві та в церковному середовищі в умовах очікування рішення Вселенського Патріарха щодо видання Томосу про автокефалію Церкви в Україні", – додають у Церкві.

Додамо, що у поліції підтвердили факт інциденту та заявили, що наразі триває комплекс заходів щодо затримання хуліганів.

За інформацією прес-служби відомства, подія трапилася на вулиці Пушкінській, що у Шевченківському районі Києва.

"Повідомлення зареєстрували у Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють місцезнаходження правопорушників", – зазначили правоохоронці.