06:44
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
22°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
  • вівторок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Невідомі атакували Київський патріархат у столиці

99
У Києві у приміщенні УПЦ Київського патріархату розпилили сльозогінний газ (ілюстративне фото)
У Києві у приміщенні УПЦ Київського патріархату розпилили сльозогінний газ (ілюстративне фото) / Соцмережі

Увечері 25 травня у приміщенні Київської патріархії двоє невідомих розпорошили сльозогінний газ, внаслідок чого постраждала економу інституції монахиня Варвара.

Про це повідомляє прес-служба Київського патріархату Української православної церкви.

Читайте також: Священик побився з поліцейськими під час ЛГБТ-маршу у Молдові: відео

Зазначається, що своїх дій нападники ніяк не пояснювали. Крім того, опісля зловмисники втекли, відтак їх розшукує поліція.

Внаслідок інциденту інших постраждалих або якоїсь загрози немає.

"За попередньою оцінкою, інцидент може бути викликано бажанням якихось осіб чи сил загострити ситуацію в суспільстві та в церковному середовищі в умовах очікування рішення Вселенського Патріарха щодо видання Томосу про автокефалію Церкви в Україні", – додають у Церкві.

Додамо, що у поліції підтвердили факт інциденту та заявили, що наразі триває комплекс заходів щодо затримання хуліганів.

За інформацією прес-служби відомства, подія трапилася на вулиці Пушкінській, що у Шевченківському районі Києва.

"Повідомлення зареєстрували у Журналі єдиного обліку Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють місцезнаходження правопорушників", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 17 квітня Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із проханням про надання автокефалії Українській православній церкві. Вже 19 Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента, а 22-го чила Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: УПЦ КП Новини Києва Поліція релігія Кримінальні новини Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
25 травня, 22:01 Головні новини 25 травня: черговий напад на Стерненка, Луценко вніс нові подання
2167
Укробронпром вернет к жизни
25 травня, 22:00 Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?
Злой Одессит 2640
Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
25 травня, 20:18 Топ-7 міфів про здоров’я від Супрун: свіжа підбірка
2055
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
25 травня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1668
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
25 травня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1457
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук