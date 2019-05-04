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      Невідомі до коми побили українського журналіста у Черкасах

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      Невідомі побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова
      Невідомі побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова / Фото з відкритих джерел

      У Черкасах невідомі жорстоко побили журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Зараз чоловік перебуває у комі.

      За інформацією поліції, інцидент стався близько 9 ранку у центрі Черкас.

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      На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень, а опісля зник з місця події. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження та шукає зловмисника. 

      Речниця поліції Черкас Зоя Вовк пояснила, що потерпілий був без свідомості, його госпіталізували до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою.

      Депутат міськради Олександр Радуцький у коментарі 24 каналу розповів, що журналіста прооперували. Зараз він перебуває у комі.

      Можливо буде додаткове оперування, якщо гематома, яку видалили, знову з'явиться. Треба зробити цьому розголос, адже дійшло до того, що нападають посеред білого дня. Є інформація, що били не один раз, а декілька, наче добивали,
      – сказав Радуцький​

      Колега постраждалого Валерій Макєєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що замах на вбивство пов'язаний із професійною діяльністю Комарова. Днями мало вийти розслідування щодо протиправних дій заступника мера, який представляє ВО "Свобода" у виконкомі Юрія Ботнара. 

      "Місцеві чиновники зухвало шантажували керівництво "Спартака" погрожуючи "масштабною спортивною реформою" із закриттям спортивних шкіл у місті Черкаси, посилаючись на те, що досвід із закриття департаментів у них вже є", – написав Валерій Макєєв.

      Що відомо про Вадима Комарова? 55-річний журналіст-розслідувач відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Він писав, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво та корупцію у Черкаській міськраді. Відомо, що у 2016 році Комарова намагались застрелити. 

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      сьогодні
      2007
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Черкас Журналісти Медіа ЗМІ Поліція
      Джерело: 24 канал
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