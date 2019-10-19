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      Невідомі дотла спалили авто патрульної поліції: фото

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      Невідомі дотла спалили авто патрульної поліції
      Невідомі дотла спалили авто патрульної поліції / Інформатор

      Невідомі облили горючою речовиною та підпалили автомобіль Toyota Prius, який належить патрільній поліції Києва. Рятувальники намагалися ліквідувати пожежу, але авто згоріло дотла.

      Як передає пресслужба ДСНС КИєва, рятувальникам знадобилося майже 40 хвилин, аби подолати вогонь.

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      Автомобіль стояв на парковці, коли невідомі облили службову машину горючими речовинами і підпалили. Окрім того, пожежа розповсюдилася на автомобілі Toyota Corolla та Opel Insignia.

      В Києві підпалили автомобіль патрульної поліції / Фото Інформатор
      В Києві підпалили автомобіль патрульної поліції / Фото Інформатор

      Внаслідок підпалу 2 автомобілі згоріли повністю, а в автомобілі Opel Insignia частково пошкоджено задній бампер, задню ліву фару та ліве дзеркало заднього огляду.

      Зазначимо, що раніше в Києві спалахнув заповнений людьми тролейбус №28 на проспекті Свободи. Люди намагалися самотужки загасити полум’я, однак їм це не вдалося. Постраждалих немає.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Авто Пожежа
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