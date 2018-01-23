Невідомі хулігани зіпсували одну із центральних площ Києва: обурливі фото
17:50, сьогодні 1292 Читать новость на русском
23 січня у Києві невідомі хулігани з балончиків з фарбою повністю розмалювали центральну площу Подолу – Контрактову. Було пошкоджено все – від урн до туалету.
Відповідні фото опублікував ресурс "Depo.Київ".
Читайте також: Вандали познущалися з пам'ятника олімпійському чемпіону у Запоріжжі: є фото
"Зокрема, на площі обмальовано усі урни. Окрім цього, у фарбі і різноманітних написах перебуває стенд, що сповіщає, якою буде Контрактова площа після повної реконструкції. Також від вандалів постраждав місцевий туалет. Навіть вхід до вбиральні обмальовано", – підкреслюють журналісти.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
В Запоріжжі затримали групу злочинців-перевертнів: фото13 грудня 2017 , 18:04
Порошенко напав на мого чоловіка, – дружина Саакашвілі прокоментувала події в Києві5 грудня 2017 , 18:15
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00