Невідомі хулігани зіпсували одну із центральних площ Києва: обурливі фото

23 січня у Києві невідомі хулігани з балончиків з фарбою повністю розмалювали центральну площу Подолу – Контрактову. Було пошкоджено все – від урн до туалету.

Відповідні фото опублікував ресурс "Depo.Київ". Читайте також: Вандали познущалися з пам'ятника олімпійському чемпіону у Запоріжжі: є фото "Зокрема, на площі обмальовано усі урни. Окрім цього, у фарбі і різноманітних написах перебуває стенд, що сповіщає, якою буде Контрактова площа після повної реконструкції. Також від вандалів постраждав місцевий туалет. Навіть вхід до вбиральні обмальовано", – підкреслюють журналісти.