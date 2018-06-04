Невідомі інвестори скупили за тиждень 10% всіх Karbo

Курс української криптовалюти Karbo за минулий тиждень знизився з 0,64 до 0,6 USD/KRB або на 6,3%.

Нагадаємо, що тижнем раніше, ринок української криптовалюти несподівано вийшов з майже двомісячного затишшя, коли її курс коливався в межах 0,50-0,52 USD/KRB, а щоденні обсяги торгів становили всього 10-15 тисяч доларів і зріс до значення в 0,72 USD/KRB на піку в суботу 26-го травня (+40%). Середній обсяг щоденних торгів в цей період сягав 50-75 тисяч доларів.

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Тоді учасники ринку сходилися на думці, що на курс в основному вплинув вихід новини про входження Karbo в світовий ТОП-10 анонімних криптовалют.

За словами абсолютної більшості опитаних учасників ринку, новина спровокувала приплив коштів у валюту саме роздрібних інвесторів, тому що до третини від денного обсягу торгів, що виріс від 10 до 50 тисяч доларів, проходило через криптобіржу BTC Trade UA – єдину з шести бірж на яких Karbo торгується в гривні, і де існує зручна система розрахунку гривневими картками українських банків.

Перший тиждень, коли Karbo зробило +40% в доларі і більше +50% в біткойні – це був тиждень масового попиту. Ринок ніщо не могло "нахилити вниз", навіть майнери не збиралися продавати і чекали зростання. Коли в минулі вихідні курс почав сповзати з 0,72 до 0,68 – ніхто не сприйняв це серйозно,

– сказав один з провідних українських криптотрейдерів.

"Але минулого тижня ми всі побачили, як хтось штучно виставляє великі лоти "на пониження", обвалюючи курс на 2 центи вниз кожен раз. Спочатку мало хто розумів, що відбувається, але тепер вже всі основні брокери підтверджують цей "інсайд" – поки на біржах торгувалося 30-40 тисяч доларів в день, – великі покупці скуповували в обмінниках до 50-70 тисяч доларів на день".

Сумарний обсяг закупівлі тільки у чотирьох опитаних нами брокерів становив 120 тисяч доларів (3,6% від капіталізації) за минулий тиждень. Якщо ж брати до уваги і попередній тиждень, коли близько 220-240 тисяч доларів було викуплено на біржі, – то стає зрозумілим, що на ринку з'явився гравець або група гравців, що скупили за останні два тижні Karbo приблизно на 340 тисяч доларів або близько 10% від загальної капіталізації.

А ви ж самі розумієте, що може "зробити з ринком" гравець, який контролює 340 тисяч з 3,3 мільйона доларів загальної капіталізації цієї криптовалюти, при середньодобовому обороті в 40-50 тисяч доларів – і впустити його з 50 до 25 центів – і розігнати вгору до 10 доларів буквально за тиждень. Ясно той, хто вклався майже на третину мільйона буде "гнати ринок" тільки вгору – нас однозначно чекає "ралі", тільки б вгадати, коли воно почнеться,

– висловив загальну думку криптотрейдер Тарас Середа.

"За моєю інформацією, пул розробників Karbo таки зумів домовитися про додавання Karbo на одну з китайських бірж до першій половині червня. А це приплив капіталу не тільки з Китаю, але і Японії, і Південної Кореї, – фактично основи крипторинку світу. Це побічно підтверджується і раптовою хвилею інтересу японських і корейських спеціалізованих ресурсів до Karbo. Швидше за все, хтось формує великий портфель, для того, щоб перепродати його хлопцям з Азії із захмарною премією. Тому, що як показує досвід останніх років – вони готові платити. При цьому врахуйте також, що з понеділка на ринок вийдуть ще й обмінники, щоб поповнити запаси. Тому, думаю нас чекає тиждень дуже активних торгів", – доповнив Тарас Середа.

Що таке Karbo?Це криптовалюта випущена в обіг 30 травня 2016 року, що дозволяє проводити анонімні електронні транзакції. Курс Karbo з 30.05.2016 виріс з 0,0058 до 0,6 USD/KRB або в 103 рази. Загальна капіталізація ринку криптовалюти станом на 3 червня становить 3 579 298 USD або 465 BTC. Karbo торгується на шести криптобіржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre і Altex.exchange.