Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: відомі деталі
Невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в Андріївську церкву у Києві.
Вранці 15 листопада двоє невідомих осіб кинули пляшку із запальною сумішшю в Андріївську церкву.
Читайте також: Андріївська церква для Константинополя: в які ігри грає українська влада?
Про інцидент у своєму Facebook повідомив нардеп Ігор Луценко.
За інформацією нардепа, напад стався приблизно о 7:20 четверга. Двоє невідомих кинули в Андріївську церкву пляшку із запальною сумішшю.
Храм є власністю України, ним, як ви всі знаєте, мають дати користуватися Вселенському патріархату. Андріївську ще де-факто не передали, але у державне майно пляшки вже летять,
– написав нардеп.
Луценко також нагадав, що Україна має намір номінувати Андріївську церкву як окремий об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "звісно, якщо та вціліє".
У спільноті "Київ Оперативний" повідомляють, що після того, як спроба підпалу церкви не увінчалась успіхом, невідомі втекли у бік Пейзажної алеї.
Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.
За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. 18 жовтня депутати Верховної Ради України проголосували за відповідне рішення.
Що відомо про Андріївську церкву у Києві?Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.
Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.
Вибір редакції
-
Головні новини 14 листопада: перший сніг, обшуки в IT-компанії і загибель спортсменасьогодні , 08:09
-
Кому вигідне кримінальне провадження проти Яценюка: експерт назвав відомі прізвищасьогодні , 07:00
-
Що буде з УПЦ МП після отримання Україною Томосу: з'явився невтішний для філії РПЦ прогнозсьогодні , 05:41