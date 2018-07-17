Невідомі напали на будівлю НАБУ і знищили майно відомства

У Києві в будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалася група невідомих та потрощила меблі.

Про це "РБК-Україна" повідомила керівниця прес-служби НАБУ Дар’я Манжура.

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"Група так званих протестувальників, які були тут зранку біля будівлі НАБУ, прорвалися всередину, пройшли через турнікет. Тобто вони порушили периметр незаконно. Зсередини вони потрощили меблі, накидали сміття, покидали торти Roshen і все це відбувалося з мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але вона їм не заважала цього робити. І вже потім, коли вони опинилися зсередини та почали трощити меблі, за ними прийшли поліцейські та звідси забрали", — сказала Манжура.



Напад на НАБУ

У прес-службі додали, що наразі зловмисники залишили будівлю.

Нагадаємо, 17 липня під офісом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулися протести проти голови САП Назара Холодницького та проти голови НАБУ Артема Ситника. Між протустувальниками виникли сутички, внаслідок яких постраждав голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Раніше 24 Канал повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро отримують погрози від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Голова САП Назар Холодницький натомість звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.