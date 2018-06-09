Невідомі напали на продюсера Олександра Ягольника: з'явились фото

Вночі невідомі у Києві напали з ножем на відомого українського продюсера Олександра Ягольника.

Інцидент стався в ніч на 9 червня у Києві.

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Про це сам продюсер повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши кілька фото.

Зустрів вату. З ножем. Вночі. Прикро. Але їм не вдасться ніколи мене зламати.. хіба що вбити,

– написав Ягольник, показавши закривавлену руку.

Пізніше він додав, що їде у лікарню.

Хто такий Олександр Ягольник? Український продюсер, композитор, поет, драматург, музичний журналіст. Був продюсером співачки Наталії Могилевської та свого часу був творцем та учасником гурту "Игрушки". Зараз Ягольник називає себе ідеологом бродвейських мюзиклів в Україні і жорстко критикує українських артистів, які їздять з концертами у Росію.