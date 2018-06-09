11:59
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Невідомі напали на продюсера Олександра Ягольника: з'явились фото

460 Читать новость на русском
Невідомі напали на Олександра Ягольника
Невідомі напали на Олександра Ягольника / Facebook

Вночі невідомі у Києві напали з ножем на відомого українського продюсера Олександра Ягольника.

Інцидент стався в ніч на 9 червня у Києві.

Читайте також: "Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті

Про це сам продюсер повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши кілька фото.

Зустрів вату. З ножем. Вночі. Прикро. Але їм не вдасться ніколи мене зламати.. хіба що вбити,
– написав Ягольник, показавши закривавлену руку.

Пізніше він додав, що їде у лікарню.

Хто такий Олександр Ягольник? Український продюсер, композитор, поет, драматург, музичний журналіст. Був продюсером співачки Наталії Могилевської та свого часу був творцем та учасником гурту "Игрушки". Зараз Ягольник називає себе ідеологом бродвейських мюзиклів в Україні і жорстко критикує українських артистів, які їздять з концертами у Росію.

Теги: Новини України LifeStyle Кримінальні новини Новини Києва Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сьогодні, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 7013
Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
сьогодні, 08:01 Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
2593
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 червня, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 405
Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
8 червня, 22:00 Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?
Олексій Чибісов 3913
Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
8 червня, 20:02 Депутати-мільйонери, які орендують житло за державні гроші: повний список
1863
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук