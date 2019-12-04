Невідомі несли костюм панди: курйозні виклики, які отримує поліція
Поліція Львівської області опублікувала скріншоти курйозних звернень, які надходять до правоохоронців від українців. Серед звернень – скарга на те, що біля церкви Анни невідомі несли костюм панди.
"Такі виклики не перестають дивувати, водночас смішити і обурювати. А реагувати треба на усі звернення", – повідомила на своїй фейсбук-сторінці речниця поліції Львівщини Катерина Рибій.
Ще одна курйозна історія: Жінка протягом року через суд доводила, що жива
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
Ще один заявник повідомив до поліції про те, що не хоче, щоб його дружина працювала в Польщі.
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
Ще одна заявниця поскаржилася до поліції, що їй прийшло смс-повідомлення з текстом "прівєт". Жінка заявила, що цим повідомленням їй погрожують.
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
Скаржилися львів’яни до поліції і на те, що невідомі на зупинці громадського транспорту займаються інтимом.
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
Чоловік заявив правоохоронцям, що має підстави вважати, що близько 8:45 та 9:00 на вулиці Клепарівській, 35 відбуватиметься порушення тиші.
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
Жінка повідомила, що біля супермаркету "Арсен" зведений будинок в американському стилі, на якому розміщена реклама незрозумілого змісту.
Курйозне повідомлення до поліції Львівщини