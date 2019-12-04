Невідомі несли костюм панди: курйозні виклики, які отримує поліція

Поліція Львівської області опублікувала скріншоти курйозних звернень, які надходять до правоохоронців від українців. Серед звернень – скарга на те, що біля церкви Анни невідомі несли костюм панди.

"Такі виклики не перестають дивувати, водночас смішити і обурювати. А реагувати треба на усі звернення", – повідомила на своїй фейсбук-сторінці речниця поліції Львівщини Катерина Рибій.

Ще одна курйозна історія: Жінка протягом року через суд доводила, що жива



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

Ще один заявник повідомив до поліції про те, що не хоче, щоб його дружина працювала в Польщі.



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

Жінка поскаржилась до поліції, що у її під’їзді ходять двоє хлопців віком 25 років і старший чоловік з дзвіночком у руках. Вони дзвонять у квартири і розповідають, що колядують для церкви. "Але колядувати не вміють, а відразу ж віншують, і то дитяче віншування". Це викликало підозру у заявниці.

Ще одна заявниця поскаржилася до поліції, що їй прийшло смс-повідомлення з текстом "прівєт". Жінка заявила, що цим повідомленням їй погрожують.



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

Скаржилися львів’яни до поліції і на те, що невідомі на зупинці громадського транспорту займаються інтимом.



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

Чоловік заявив правоохоронцям, що має підстави вважати, що близько 8:45 та 9:00 на вулиці Клепарівській, 35 відбуватиметься порушення тиші.



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

Жінка повідомила, що біля супермаркету "Арсен" зведений будинок в американському стилі, на якому розміщена реклама незрозумілого змісту.



Курйозне повідомлення до поліції Львівщини