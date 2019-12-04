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      Невідомі несли костюм панди: курйозні виклики, які отримує поліція

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      Львів'яни поскаржились до поліції на те, що люди на вулиці несли костюм панди / youtube.com

      Поліція Львівської області опублікувала скріншоти курйозних звернень, які надходять до правоохоронців від українців. Серед звернень – скарга на те, що біля церкви Анни невідомі несли костюм панди.

      "Такі виклики не перестають дивувати, водночас смішити і обурювати. А реагувати треба на усі звернення", – повідомила на своїй фейсбук-сторінці речниця поліції Львівщини Катерина Рибій.

      Ще одна курйозна історія: Жінка протягом року через суд доводила, що жива

      курйозні повідомлення до поліції
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

      Ще один заявник повідомив до поліції про те, що не хоче, щоб його дружина працювала в Польщі.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

      Жінка поскаржилась до поліції, що у її під’їзді ходять двоє хлопців віком 25 років і старший чоловік з дзвіночком у руках. Вони дзвонять у квартири і розповідають, що колядують для церкви. "Але колядувати не вміють, а відразу ж віншують, і то дитяче віншування". Це викликало підозру у заявниці.
       

      Ще одна заявниця поскаржилася до поліції, що їй прийшло смс-повідомлення з текстом "прівєт". Жінка заявила, що цим повідомленням їй погрожують.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

      Скаржилися львів’яни до поліції і на те, що невідомі на зупинці громадського транспорту займаються інтимом.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

      Чоловік заявив правоохоронцям, що має підстави вважати, що близько 8:45 та 9:00 на вулиці Клепарівській, 35 відбуватиметься порушення тиші.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

      Жінка повідомила, що біля супермаркету "Арсен" зведений будинок в американському стилі, на якому розміщена реклама незрозумілого змісту.

      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини
      Курйозне повідомлення до поліції Львівщини

       

       

      Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Курйозні новини Поліція Новини Львова
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