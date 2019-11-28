Невідомі обікрали Спілку журналістів у Києві: фото

У Києві вночі невідомі вдерись та обікрали кабінет голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка.

На своїй сторінці у фейсбук Томіленко написав, що в момент пограбування він перебував у відрядженні в Запоріжжі.

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За його словами, грабіжники вкрали службові документи та його особисті гроші зі сейфа. Однак, що цікаво, ноутбук директора вони не забрали.

"Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти...Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті . Чи зникли які документи і цінні речі – ще з'ясовуємо... Навіть в центрі Києва офіс на Хрещатику не може бути безпечним місцем", – повідомив голова Спілки журналістів.

Поліція вже розпочала слідчі дії.