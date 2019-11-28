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      Невідомі обікрали Спілку журналістів у Києві: фото

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      Невідомі пограбували Спілку журналістів / Фото Сергія Томіленка

      У Києві вночі невідомі вдерись та обікрали кабінет голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка.

      На своїй сторінці у фейсбук Томіленко написав, що в момент пограбування він перебував у відрядженні в Запоріжжі.

      До слова: На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті: шокуюче відео

      За його словами, грабіжники вкрали службові документи та його особисті гроші зі сейфа. Однак, що цікаво, ноутбук директора вони не забрали. 

      "Офісний сейф понівечено. У ньому зберігалися деякі службові документи та мої власні кошти...Частина службових документів лежить на підлозі, частину вивернуто на стіл, шухляди розкриті . Чи зникли які документи і цінні речі – ще з'ясовуємо... Навіть в центрі Києва офіс на Хрещатику не може бути безпечним місцем", – повідомив голова Спілки журналістів. 

      Поліція вже розпочала слідчі дії. 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Журналісти Кримінальні новини Медіа ЗМІ Новини Києва
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