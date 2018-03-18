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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Невідомі облили фарбою ворота монастиря Московського патріархату на Одещині: фото

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Чоловічий монастир МП облили фарбою
Чоловічий монастир МП облили фарбою / baltaeparhia.org.ua

В ніч проти 15 березня у Балті, що на Одещині, невідомі облили червоною фарбою ворота Свято-Покровського Балтсько-Феодосіївського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомили на офіційному сайті єпархії.

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Невідомі пошкодили ворота монастиря на Одещині

Священослужителі монастиря інцидент не прокоментували.

Невідомі пошкодили ворота монастиря на Одещині

Невідомі пошкодили ворота монастиря на Одещині

Як пише "Еспресо", до того представники єпархії були невдоволені відсутністю прихильності до них місцевої влади. Зокрема, скаржились, що їх перестали запрошувати на офіційні заходи.

Теги: Новини України релігія УПЦ МП Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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