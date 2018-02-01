Невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР": фото з місця події
19:59, сьогодні 1554 Читать новость на русском
У соцмережах оприлюднили фото, на якому видно сліди від обстрілу будівлі, в якій розміщено так зване "міністерство оборони ДНР".
Як передають російські ЗМІ з місця події, невідомі обстріляли будівлю з гранатомета, тубус від якого залишили на місці події.
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Тубус від гранатомета залишили на місці події
Про постраждалих чи масштаби руйнувань поки не повідомляється.
Джерело: 24 Канал
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