10:44
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Невідомі обстріляли будівлю каналу "112 Україна": фото, відео

      1087 Читать новость на русском
      Невідомі обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна"
      Невідомі обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна" / Інформатор

      У Києві двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна". В місті оголошений оперативний план "Сирена", а поліція вже кваліфікувала інцидент як теракт.

      Як повідомила прес-служба поліції Києва, інцидент стався у суботу, 13 липня, близько 3:00. За попередньою інформацією, двоє людей під'їхали на авто під будівлю офісу "112 Україна" та відкрили вогонь з гранатомета. Після цього зникли у невідомому напрямку.

      Важливо! Чому продовжили ліцензію каналу Медведчука: вплив СБУ на рішення Нацради

      В результаті пошкоджено вивіску телеканалу. Постраждалих немає. 

      112 україна
      Пошкоджена вивіска телеканалу "112 Україна" / Фото "Інформатор"

      Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукують зловмисників, перевіряючи всі підозрілі автомобілі. Через це перекритий в'їзд на вулицю Зоологічну.

      112 україна
      Поліція розшукує зловмисників / Фото "Інформатор"

      112 україна
      На місці події працює поліція / Фото "Інформатор"

      112 україна
      Постраждалих внаслідок обстрілу немає / Фото прес-служба поліції

      Невідомі обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна": дивіться відео

      Що відомо про телеканал "112 Україна"? Це телеканал, який перебуває під контролем кума Путіна Віктора Медведчука. Однак, згідно з документами, ним володіє народний депутат VIII скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак. Окрім цього, він є власником телеканалів NewsOne та ZIK.

      До слова, 8 липня СБУ закликала ввести санкції до юридичних осіб, які ведуть мовлення під логотипами "112 Україна" і NewsOne. А все через телеміст, який хотів провести український канал NewsOne із пропагандистами з "Росія 24". Таку ідею також розкритикували президент Володимир Зеленський, політики та українці. Люди виходили під офіс телеканалу Медведчука та проводили пікети. 

      канали олігархи
      Які канали контролюють українські олігархи: дивіться інфографіку 24 каналу

      blog_ava
      Прогноз погоди на 13 липня: дощі з грозами, в деяких областях – сонце
      сьогодні
      1468
      Теги: Новини України ЗМІ Віктор Медведчук Стрілянина Журналісти Медіа Новини Києва Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Борис Немировський 1791
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2011
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1331
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 888
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      12 липня , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      1839
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук