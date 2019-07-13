Невідомі обстріляли будівлю каналу "112 Україна": фото, відео

У Києві двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна". В місті оголошений оперативний план "Сирена", а поліція вже кваліфікувала інцидент як теракт.

Як повідомила прес-служба поліції Києва, інцидент стався у суботу, 13 липня, близько 3:00. За попередньою інформацією, двоє людей під'їхали на авто під будівлю офісу "112 Україна" та відкрили вогонь з гранатомета. Після цього зникли у невідомому напрямку.

Важливо! Чому продовжили ліцензію каналу Медведчука: вплив СБУ на рішення Нацради

В результаті пошкоджено вивіску телеканалу. Постраждалих немає.



Пошкоджена вивіска телеканалу "112 Україна" / Фото "Інформатор"

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці розшукують зловмисників, перевіряючи всі підозрілі автомобілі. Через це перекритий в'їзд на вулицю Зоологічну.



Поліція розшукує зловмисників / Фото "Інформатор"



На місці події працює поліція / Фото "Інформатор"



Постраждалих внаслідок обстрілу немає / Фото прес-служба поліції

Невідомі обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна": дивіться відео

Що відомо про телеканал "112 Україна"? Це телеканал, який перебуває під контролем кума Путіна Віктора Медведчука. Однак, згідно з документами, ним володіє народний депутат VIII скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак. Окрім цього, він є власником телеканалів NewsOne та ZIK.

До слова, 8 липня СБУ закликала ввести санкції до юридичних осіб, які ведуть мовлення під логотипами "112 Україна" і NewsOne. А все через телеміст, який хотів провести український канал NewsOne із пропагандистами з "Росія 24". Таку ідею також розкритикували президент Володимир Зеленський, політики та українці. Люди виходили під офіс телеканалу Медведчука та проводили пікети.



Які канали контролюють українські олігархи: дивіться інфографіку 24 каналу