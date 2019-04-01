Невідомі обстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині

Невідомі розстріляли пам'ятник гетьману Петрові Конашевича-Сагайдачному у Трахтемирові Черкаської області. Кулі зрешетили герб, а киркою, схоже, вандали намагалися розбити пам’ятник навпіл.

Понищений пам'ятник виявив випадковий перехожий. Коли саме скоїли цей акт вандалізму – невідомо, але відповідні фото 1 квітня опублікував "Козацький край".

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За попередніми даними, пам'ятник Сагайдачному обстріляли з вогнепальної зброї.

Хто такий Петро Конашевич-Сагайдичний? Український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Меценат православних братств та опікун братських шкіл. Канонізований УАПЦ як святий в лику благовірний гетьман.



Обстріляний пам'ятник Сагайдачному