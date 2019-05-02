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      Невідомі підпалили дім журналістки з Волині

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      Невідомі підпалили дім журналістки з Волині
      Невідомі підпалили дім журналістки з Волині / Фото з відкритих джерел

      У місті Нововолинську, що у Волинській області, невідомі підпалили будинок журналістки інтернет-видання "Радар" Наталії Камишникової.

      Як повідомила журналістка виданню "Радар", вона упевнена, що це є помстою за один з її матеріалів.

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      "Після першої години ночі двоє молодиків вдерлись на моє подвір’я, розтрощили ломакою вікно й намагалися вкинути у помешкання пластикову посудину з токсичною легкозаймистою речовиною. А тоді поставили її палати під моїми дверима", – сказала

      За її словами, це все відбувалось в неї на очах. Також чоловіки залишили на згадку дві каністри з зеленкуватою рідиною.

      Передали в такий демонстративний спосіб привіт за котрусь із моїх публікацій,
      – повідомила журналістка.

      Вона додала, що у січні 2019 року до неї надійшла анонімна погроза щодо фізичної розправи, але поліція не порушила справу.

      "Написала скаргу в обласне управління. Знову відписка. Щоправда, додали: матеріали розгляне департамент кіберполіції. На тому все", – пригадала постраждала. 

      Жінка власноруч загасила пожежу до приїзду рятувальників. Поліція порушила справу за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. 

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      Теги: Новини України Пожежа Волинь Кримінальні новини
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