Невідомі підпалили машину депутата на Одещині: відео

У ніч на 15 березня у місті Чорноморську на Одещині невідомі підпалили автомобіль лідеру Одеської обласної організації партії "Самопоміч" в Чорноморській міській раді Івану Сміренському.

Про це передає "Думська" з посиланням на сторінку осередку у Facebook.

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Сміренський пов'язує цю подію з його діяльністю.



"Інших причин не бачу. Чесно працюю, боргів немає. Раніше жодних погроз ні від кого не надходило. Підпал вигідний тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Чорноморську", – зазначив депутат.

Якісь люди перелізли через паркан до мене у двір, вилили на машину відро бензину і підпалили,

– зазначив Сміренський.

Після чого невідомі забрали з собою драбину, за допомогою якої проникли у двір та втекли.



Він уточнив, що машина коштує приблизно 500 тисяч гривень. Відомо, що автомобіль не підлягає відновленню.

До слова, у Києві двоє невідомих чоловіків підпалили машину адвоката Віктора Петруненка, який відстоював інтереси екс-керівника ДФС Романа Насірова.