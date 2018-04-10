Невідомі пограбували авто "Укрпошти" з пенсіями та спалили його

Удень 10 квітня поблизу села Гостра Могила Ставищенського району, що на Київщині, група невідомих озброєних осіб скоїла зухвалий розбійний напад на начальника пересувного відділення зв’язку "Укрпошти" та водія, які на легковому автомобілі перевозили гроші для виплати пенсій.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

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Зазначається, що спершу зловмисники підрізали авто, на якому пересувалися працівники "Укрпошти", а потім, використавши сльозогінний газ, викрали у них близько 200 тисяч гривень.

Крім того, як підкреслюють у поліції, вони підпалили один із своїх автомобілів та втекли, щоправда від полум’я також згоріла машина "Укрпошти".

Наразі триває розшук злочинців та на території Київщини запроваджено оперативний план "Сирена". На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції області.