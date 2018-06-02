Невідомі у балаклавах захопили офісні приміщення у ТРЦ "Магелан"

Невідомі молодики у балаклавах захопили столичний ТРЦ "Магелан". Після невдалих спроб увірватися до офісних приміщень центру у п’ятницю, "тітушкам" таки вдалося захопити будівлі, що належать товариству "Шейк".

Вже понад добу вони блокують автомобілями входи і виходи до торгово-розважального центру. За словами адвоката, невідомі вимагають від орендарів перескласти договори з ними, в іншому випадку – погрожують розбити їхнє обладнання та майно.

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Це рейдерське захоплення ймовірно сплановане представниками "Сбербанк России", стверджує адвокат постраждалої сторони. Мовляв, нещодавно фінустанова у незаконний спосіб оформила право на володіння частиною торгових приміщень в "Магелані".

Правоохоронці ж у ситуацію не втручаються. Посприяти, аби знімальна група потрапила в середину, поліції не вдалось.

Нині вхід для відвідувачів "Магелан" відкрито, але найбільший супермаркет вже зупинив роботу. Адміністративні будівлі торгового центру і досі заблоковані "тітушками".