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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Невідомі у балаклавах захопили офісні приміщення у ТРЦ "Магелан"

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Невідомі у балаклавах захопили офісні приміщення у ТРЦ
Невідомі у балаклавах захопили офісні приміщення у ТРЦ "Магелан"

Невідомі молодики у балаклавах захопили столичний ТРЦ "Магелан". Після невдалих спроб увірватися до офісних приміщень центру у п’ятницю, "тітушкам" таки вдалося захопити будівлі, що належать товариству "Шейк".

Вже понад добу вони блокують автомобілями входи і виходи до торгово-розважального центру. За словами адвоката, невідомі вимагають від орендарів перескласти договори з ними, в іншому випадку – погрожують розбити їхнє обладнання та майно.

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Це рейдерське захоплення ймовірно сплановане представниками "Сбербанк России", стверджує адвокат постраждалої сторони. Мовляв, нещодавно фінустанова у незаконний спосіб оформила право на володіння частиною торгових приміщень в "Магелані".

Правоохоронці ж у ситуацію не втручаються. Посприяти, аби знімальна група потрапила в середину, поліції не вдалось.

Нині вхід для відвідувачів "Магелан" відкрито, але найбільший супермаркет вже зупинив роботу. Адміністративні будівлі торгового центру і досі заблоковані "тітушками".

Теги: Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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