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Невідомі у Києві побили чоловіка до крові та пограбували

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Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

У Печерському районі у Києві у середу, 21 березня, невідомі розбили чоловікові голову до крові та пограбували його.

Про це повідомив очевидець події Сергій Биков у Facebook.

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За його даними, напад стався на бульварі Лесі Українки.

Печерськ, бульвар Лесі. Виходжу з двору, встає чувак з розбитою головою. Якісь мудаки розбили голову і обікрали,
– зазначено в повідомленні.

Він додав, що якісь "мудаки" розбили голову та обікрали. Чоловік на той момент чекав на швидку допомогу 30 хвилин.

Пізніше Сергій Биков повідомив, що швидка приїхала та забрала потерпілого до лікарні.

До слова, 2 березня у Запоріжжі на зупинці громадського транспорту сталася бійка, внаслідок якої серйозно постраждав боєць АТО.

Теги: Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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