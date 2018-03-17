Невідомі "українізували" автомобілі російських дипломатів у Києві: фотофакт
У Києві напередодні президентських виборів у Росії на автомобілях дипломатів РФ з'явилася українська символіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На кількох автомобілях з дипломатичними номерами Російської Федерації активісти нанесли синьою і жовтою фарбами зображення тризуба.
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Хто наніс українські символи на машини російських дипломатів у Києві, наразі невідомо.
"Напередодні незаконних виборів в РФ, які проводяться на окупованих територіях, представники агресора в Україні почали їздити з тризубом. Пора розривати відносини з РФ – ніяких представників агресора в Україні бути не повинно. Консульські інтереси можуть представляти нейтральні країни, – додав журанліст Юрій Бутусов.
Невідомі "українізували" автомобілі російських дипломатів у Києві
Невідомі "українізували" автомобілі російських дипломатів у Києві
Невідомі "українізували" автомобілі російських дипломатів у Києві