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Невідомі увірвались в будівлю "Укравтодору": з'явились фото і деталі

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Невідомі увірвались у будівлю "Укравтодору"
Невідомі увірвались у будівлю "Укравтодору" / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Вдень 6 липня група осіб увірвалась у будівлю "Укравтодору" у Києві.

Повідомлення про це з'явилось на Facebook-сторінці служби.

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"Невідомі молодики несанкціоновано потрапили до будівлі Укравтодору. Зараз на 3 поверсі", – йдеться у повідомленні, яке з'явилось разом із фото невідомих осіб.

Пізніше в "Укравтодорі" повідомили, що під їхніми стінами відбувається "політичний хеппінінг". Стало відомо, до якої політсили належать особи, що увірвались в будівлю.

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Сьогодні група людей на чолі із самопроголошеними лідерами так званого молодіжного крила Радикальної партії намагається реалізувати один із сценаріїв політичного хеппінінгу під стінами Укравтодору,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією, представників Держслужби "ця "акція" є замовною та заздалегідь оплачуваною" і такі "низькосортні шоу" порушують роботу державної структури.

"Укравтодор не є політичною установою. Ми наполегливо просимо не включати нас в політичні дискусії не фахового характеру та не використовувати як майданчик для перформансів", – запевнили в "Укравтодорі".

 

Представник "Молодіжного крила "Радикальної партії" Ігор Бєлов опублікував відео з цієї акції, на якому видно, як молоді особи з шинами в руках заходять у будівлю "Укравтодору" та обклеюють наліпками скляні двері на вході в будівлю.

 

Теги: Новини України Укравтодор протести Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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