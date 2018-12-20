Невідомі в балаклавах і з битами напали на активіста, який свідчив за справою Гандзюк, – нардеп

На Херсонщині невідомі з битами та у балаклавах напали на місцевого активіста – сталося це біля під’їзду будинку, де він мешкає. За словами члена Тимчасової слідчої комісії щодо нападу на активістів Ігоря Луценка, інцидент є пов’язаним з тим, що чоловік їм допомагає.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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За словами політика, напад на активіста стався у понеділок, 17 грудня, але той попросив не розголошувати його ім'я та подробиці події.

"Можу сказати так: є неспростовні докази, що це пов’язано з діяльністю нашої тимчасової слідчої комісії, оскільки саме тим, хто їй допомагає, передавали "привіт" нападники – вони так і висловилися під час нападу", – зауважив він.

У прес-службі Нацполіції у Херсонській області, зі свого боку, заявили, що до них жодні заяви щодо таких випадків упродовж останніх днів не надходили.

Але це не все. Готують нові злочини. До мене надійшла інформація, що підозрюваний Павловський, який, як вважає слідство, є одним із організаторів убивства Гандзюк, проплатив "покарання" одного зі свідків, що давав покази нашій комісії. За цим свідком зараз ведуть спостереження представники місцевої організації "Ніхто крім нас". Було помічено їхні машини, які відслідковують переміщення цього свідка. Як правило, так діють, перед тим, як здійснити замах або побиття,

– додав Луценко.

Також парламентар сповістив, що своїми каналами про це проінформував правоохоронців.

"Але, на моє переконання, системно цю проблему не вирішити. Слід змінювати керівництво регіональних силових структур, вводити туди нейтральних людей, не пов’язаних з місцевими бандами", – підсумував народний обранець.

Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі щодо вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За його словами, це – громадянин на прізвище Левін, який був ключовою фігурою в організації злочину. Найімовірніше, саме його подадуть у міжнародний розшук, оскільки Левін виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.