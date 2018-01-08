Невідомі влаштували стрілянину у стриптиз-барі у Києві

Близько 20:10 8 січня поліції сповістили, що 10 невідомих чоловіків увірвались в DOLLS, що на Великій Васильківській, та почали стріляти.

Про це повідомляє "Київ оперативний". Жінка, яка працює у закладі, також сповістила, що буквально через хвилину після події всі вибігли на вулицю, сіли в автівку та поїхали. Читайте також: Криваве вбивство в Києві: поліція знайшла підозрюваних На місце виїхали наряди патрульної поліції, спецпризначинців, слідчо-оперативну групу та лікарів. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюють мотиви та розшукують нападників.