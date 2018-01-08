Невідомі влаштували стрілянину у стриптиз-барі у Києві
23:53, 8 січня 1502 Читать новость на русском
Близько 20:10 8 січня поліції сповістили, що 10 невідомих чоловіків увірвались в DOLLS, що на Великій Васильківській, та почали стріляти.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Жінка, яка працює у закладі, також сповістила, що буквально через хвилину після події всі вибігли на вулицю, сіли в автівку та поїхали.
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На місце виїхали наряди патрульної поліції, спецпризначинців, слідчо-оперативну групу та лікарів.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюють мотиви та розшукують нападників.
Джерело: 24 Канал
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