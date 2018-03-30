Невідомі з автомата розстріляли групу кавказців у Харкові, – ЗМІ

Увечері 29 березня у Харкові поблизу одного із ресторанів у районі Нових Будинків сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Про це повідомляє "Depo. Харків" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За попередньою інформацією, коли компанія громадян із країн Кавказу виходила з ресторану до них під'їхав автомобіль, із якого невідомий випустив чергу з автоматичної зброї.

Внаслідок стрілянини загинув одна людина – азербайджанець і ще один чоловік, грузин, отримав вогнепальне поранення.

Зазначається, що зараз у місті запроваджено план-перехоплення.

Крім того, відомості про подію внесені до ЄРДР за фактом умисного вбивства. Тривають першочергові слідчі дії.