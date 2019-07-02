Невідомі заявили про мінування усіх дитсадків у Києві

Правоохоронці перевіряють повідомлення про мінування дитячих садочків у всіх районах Києва. Інформацію надіслали анонімно на електронну пошту.

"Було повідомлено про замінування дитячих садочків у всіх районах Києва. Наразі поліція приступає до роботи. Ми тримаємо зв’язок з правоохоронцями", – повідомили у департаменті КМДА з надзвичайних ситуацій, передає УНІАН.

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За словами речниці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлани Водолаги, у повідомленні зазначалось, що о 13 годині всі дитсадки вибухнуть. Проте станом на 14 годину правоохоронці та надзвичайники про вибухи не повідоммили.

"Повідомлялось, що заміновано усі дитячі садочки у нас, в Києві, о 13.00 всі вибухнуть. Але вже 20 хвилин на першу… Лист прийшов на електронну адресу. Ми відправили лист до СБУ, правоохоронців, і далі вже вони розбираються – це їх компетенція", – зазначила Водолага.

Останнім часом правоохоронці Києва регулярно отримують анонімні листи з інформацією про мінування ТЦ, лікарень, шкіл тощо. Наразі ще жодного разу дані про закладену у будівлях вибухівку не підтвердилась.