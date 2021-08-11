Не змогли помиритись: в Одесі чоловік бризнув газовим балончиком в обличчя водія маршрутки

В Одесі на зупинці біля перехрестя Добровольського і Заболотного зупинилася маршрутка №145. Між водієм транспорту й іншим водієм виникла суперечка через те, хто перший проїде. В результаті невідомий бризнув водієві маршрутки балончиком в обличчя.

У дописі не зазначають, ким був водій іншого авто, який бризкав балончиком. Інцидент трапився 10 серпня.

До теми У Києві таксист Bolt забризкав людей перцевим балончиком: постраждала дитина – відео

Маршрутка зупинилась надовго

У телеграм-каналі кажуть, що транспорт тривалий час простояв на зупинці. Скільки саме часу – не повідомляють. На відео видно, як жінка допомагає водієві маршрутки вмити обличчя. Ймовірно, вона є пасажирка транспорту, оскільки після цього увійшла до нього.У той час на зупинці стояли люди, які просто спостерігали за ситуацією.

Можливо, водій маршрутки порушив правила дорожнього руху, тому що зупинився на перехресті вулиць. Користувачі мережі вважають, що, мабуть, так і сталося. Хоч на відео видно, що інцидент трапився на зупинці. Дехто зазначає, що все одно це не є причиною, аби бризкати газовим балончиком в обличчя.

В Одесі водієві маршрутки №145 бризнули балончиком в обличчя: дивіться відео

Читайте також Газ попав на дитину: на Позняках у Києві власник Jeep задув з балончика водія легковика