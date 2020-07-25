У Києві на Печерську сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє іноземців. Інцидент трапився увечері 24 липня.

Подробиці стрілянини на Печерську

Приблизно о 2:30 до поліції Києва надійшло повідомлення від лікаря. Медик повідомив, що до медичного закладу звернулися двоє іноземців. Чоловіки зазнали вогнепального поранення ніг. Про це інформує пресслужба Нацполіції Києва.

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Зрештою правоохоронцям вдалося з’ясувати, що потерпілі – 20-річні студенти. Вони зазнали поранення о 21:30 24 липня на вулиці Коновальця, що в Печерському районі столиці. Так, під час конфлікту невідомий кілька разів з вогнепальної зброї вистрілив у бік чоловіків.

Згодом вони самостійно звернулися до медиків. Проте один із них відмовився від медичної допомоги. Також потерпілі відмовилися писати будь-які офіційні заяви.

На місці вчинення злочину поліцейські провели низку першочергових слідчих дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини скоєного та осіб, причетних до цього.

Що загрожує нападнику

За фактом інциденту вже відкрили два кримінальні провадження. Мовиться про такі статті Кримінального кодексу:

"Хуліганство";

"Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Вони передбачають позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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Попередня стрілянина в Києві за участю іноземних студентів

Інцидент трапився 19 липня на проспекті Гонгадзе, 32. У результаті постраждали троє африканських студентів із Демократичної Республіки Конго. Причиною конфлікту, ймовірно, був колір шкіри.

За словами потерпілих, вони вийшли з аптеки та викликали таксі, аби їхати додому. І щойно автомобіль приїхав та студенти до нього сіли, раптово прибігли п'ятеро чоловіків, витягнули африканців та побили їх. Також вони розбили лобове скло автомобіля. Відомо, що під час інциденту хтось вистрілив у повітря. Але хто це зробив – наразі невідомо.

Зрештою свідки викликали поліцію, а нападники втекли, зачувши сирени. Однак недалеко – правоохоронці знайшли їх у лісі та якраз у ту мить, коли вони обговорювали, як "покарали приїжджих". Події зловмисники пояснюють тим, що ніколи раніше не бачили людей із таким кольором шкіри, а тому вирішили ближче з ними познайомитися.