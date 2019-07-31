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      Невідомий хотів підпалити авто і загорівся сам у Запоріжжі: моторошне відео

      2261 Читать новость на русском
      Невідомий хотів підпалити авто і загорівся сам у Запоріжжі: моторошне відео

      У Запоріжжі на вулиці Святого Миколая невідомий чоловік вночі намагався підпалити автівку та спалахнув сам.

      Моторошний момент потрапив на відео камер спостереження. 

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      На кадрах видно, як невідомий розливає займисту суміш на машину, але під час підпалу вогонь перекинувся на чоловіка. Огорнутий полум'ям чоловік тікає з місця події.

      Наразі зловмисника розшукують правоохоронці. Припускають, що в нього можуть бути тяжкі опіки тіла. Поліцейські вже з'ясували, що автівка належить молодій дівчині, проте, та запевняє, що навіть не підозрює, хто міг їй мститися і за що.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Кримінальні новини Авто
      Джерело: 24 канал
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