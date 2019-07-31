Невідомий хотів підпалити авто і загорівся сам у Запоріжжі: моторошне відео
У Запоріжжі на вулиці Святого Миколая невідомий чоловік вночі намагався підпалити автівку та спалахнув сам.
Моторошний момент потрапив на відео камер спостереження.
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На кадрах видно, як невідомий розливає займисту суміш на машину, але під час підпалу вогонь перекинувся на чоловіка. Огорнутий полум'ям чоловік тікає з місця події.
Наразі зловмисника розшукують правоохоронці. Припускають, що в нього можуть бути тяжкі опіки тіла. Поліцейські вже з'ясували, що автівка належить молодій дівчині, проте, та запевняє, що навіть не підозрює, хто міг їй мститися і за що.
Джерело: 24 канал
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