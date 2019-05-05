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      Чоловік розстріляв авто поліцейських на Одещині: фото підозрюваного

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      Поліція Одещини розшукує чоловіка, яких обстріляв правоохоронців
      Поліція Одещини розшукує чоловіка, яких обстріляв правоохоронців / Колаж 24 канал

      Чоловік влаштував стрілянину по поліцейських 4 травня у Великомихайлівському районі Одещини. Ніхто з правоохоронців не загинув, а стрільця вже оголосили в розшук.

      Так, поліція розшукує ймовірного нападника – 42-річного Павла Васильовича Чумаченка. Чоловік може бути озброєний мисливською рушницею і становити загрозу для інших, застерегли правоохоронці.

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      За даними ЗМІ, стрілець є фермером і стріляв по авто правоохоронців, які прибули на виклик щодо хуліганства.

      Поліція опублікувала фото розшукуваного чоловіка і знімок обстріляного автомобіля. На фото видно, що зловмисник зробив близько 10 пострілів.

      Правоохоронці відкрили справу і розслідують її як посягання на життя співробітника правоохоронного органу.

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      Теги: Новини України Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Новини Одеси Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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