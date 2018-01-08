Невідомий з ножем жорстоко атакував таксиста у Дніпрі: за життя потерпілого борються лікарі

Увечері 7 січня у Дніпрі поблизу ринку "Слов'янський" пасажир одного з таксі напав на водія, вдаривши того по голові та завдавши йому кілька ударів ножем в область лопатки. Опісля нападник викинув чоловіка з машини та сам сів за кермо.

Як повідомляє "Інформатор", інцидент побачили колеги-таксисти, відтак негайно почали гонитву за зловмисником.

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Нападник завдав таксисту ножові поранення в область лопатки

"Я їхав за ним вулицею Доблесною. Він повернув у провулок і врізався автомобіль, який там стояв. Вийшов з машини та побіг. Я побіг за ним, але загубив на роздоріжжі через темряву", – зазначив один із водіїв таксі.

Зауважимо, що наразі таксисти продовжують пошуки нападника.



Після нападу зловмисник намагався викрасти автомобіль, однак потрапив у ДТП

Щодо потерпілого, то він зараз перебуває у міській клінічній лікарні № 16. За інформацією від його колег, стан – важкий, водій втратив багато крові та лікарі боряться за його життя – загалом було 8 ножових поранень: у голову, шию, ключицю, лопатки та проникне поранення грудної клітини.

"Нічого про пацієнта сказати не можу через лікарську таємницю. Його стан – важкий, але стабільний. Отримав багато ножових поранень. З ним все буде добре", – розповів хірург Олександр Кучинський.



Колеги таксисти продовжують пошуки нападника

Також в лікарні перебували дружина та дочка потерпілого, вони подякували всім таксистів за допомогу як фінансову, так і фізичну під час пошуків нападника, а на місці самого нападу працювала слідчо-оперативна група.