01:19
1 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Невідомий "замінував увесь Київ", Центральний вокзал евакуювали: фото

      118 Читать новость на русском
      Центральний вокзал, Київ / ТСН

      Поліція Києва отримала повідомлення про "замінування усього Києва". Центральний залізничний вокзал перевіряють вибухотехніки, людей евакуювали. Утім, потяги курсують за розкладом.

      Люди йдуть на свої потяги через підземні переходи на Центральному залізничному вокзалі Києва, бо будівля закрита – її перевіряють вибухотехніки. Попри це поїзди їздять за звичним графіком. Про це повідомили у ТСН.

      До теми: Зловмисник зізнався, чому він "мінував" Офіс Президента: причина дивує

      Цього ж вечора, 30 листопада, "Вартові. Еспресо" повідомили, що "невідомий подзвонив на 102 та повідомив про замінування всього міста Києва".

      Київ
      Людей з приміщення вокзалу евакуювали / Фото ТСН

      Київ
      Правоохоронці шукають вибухівку в Центральному вокзалі Києва / Фото ТСН

      Київ
      Попри надзвичайну ситуацію, потяги курсують за розкладом / Фото ТСН

      Зауважимо, у 2019 році до правоохоронних органів регулярно надходили повідомлення про замінування метрополітену, ТРЦ, вокзалів, поїздів тощо у різних містах України. 19 листопада поліція Києва повідомила, що з початку року розпочала 464 кримінальні провадження через неправдиві повідомлення про мінування.

      Нагадаємо, вокзал у Києві через "мінування" евакуювали також 26 листопада

      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
      30 листопада
      8135
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Києва Новини України Поліція Надзвичайні ситуації Фейкові замінування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      30 листопада , 22:32 Головні новини 30 листопада: підрив відділення Ощадбанку, суперники України на Євро-2020
      Наталія Пристанська 743
      30 листопада , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 920
      30 листопада , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 616
      30 листопада , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 289
      30 листопада , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 1482
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук