Невідомий "замінував увесь Київ", Центральний вокзал евакуювали: фото

Поліція Києва отримала повідомлення про "замінування усього Києва". Центральний залізничний вокзал перевіряють вибухотехніки, людей евакуювали. Утім, потяги курсують за розкладом.

Люди йдуть на свої потяги через підземні переходи на Центральному залізничному вокзалі Києва, бо будівля закрита – її перевіряють вибухотехніки. Попри це поїзди їздять за звичним графіком. Про це повідомили у ТСН.

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Цього ж вечора, 30 листопада, "Вартові. Еспресо" повідомили, що "невідомий подзвонив на 102 та повідомив про замінування всього міста Києва".



Людей з приміщення вокзалу евакуювали / Фото ТСН



Правоохоронці шукають вибухівку в Центральному вокзалі Києва / Фото ТСН



Попри надзвичайну ситуацію, потяги курсують за розкладом / Фото ТСН

Зауважимо, у 2019 році до правоохоронних органів регулярно надходили повідомлення про замінування метрополітену, ТРЦ, вокзалів, поїздів тощо у різних містах України. 19 листопада поліція Києва повідомила, що з початку року розпочала 464 кримінальні провадження через неправдиві повідомлення про мінування.

Нагадаємо, вокзал у Києві через "мінування" евакуювали також 26 листопада