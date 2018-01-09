Невідомий заявив про замінування двох поїздів у Києві та Фастові
20:17, 9 січня 358 Читать новость на русском
Поліція отримала анонімний дзвінок про мінування електропоїзда № 6083 сполученням Київ – Роток та електропоїзда № 6019 Київ – Фастів, який у даний момент перебуває у Фастові.
Електропоїзд сполученням Київ – Роток мав відправитися о 18:10. Однак поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, а пасажирів було евакуйовано.
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Щодо електропоїзда сполученням Київ – Фастів, то він на даний момент ще перебуває у Фастові
Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв.
Джерело: 24 Канал
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