Невідомий заявив про замінування двох поїздів у Києві та Фастові

Поліція отримала анонімний дзвінок про мінування електропоїзда № 6083 сполученням Київ – Роток та електропоїзда № 6019 Київ – Фастів, який у даний момент перебуває у Фастові.

Електропоїзд сполученням Київ – Роток мав відправитися о 18:10. Однак поїзд затримано на станції Київ-Пасажирський, а пасажирів було евакуйовано. Читайте також: Стало відомо, коли перші поїзди поїдуть через новий двоколійний Бескидський тунель Щодо електропоїзда сполученням Київ – Фастів, то він на даний момент ще перебуває у Фастові Наразі проводяться оперативно-пошукові дії з виявлення вибухових пристроїв.