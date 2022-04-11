"Невігластво, лицемірство і боягузтво": Ляшка запросили на Всеросійську конференцію лікарів

Українці вже 47 добу дають рішучу відсіч російським окупантам. Тим часом міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку прийшло запрошення на конференцію Всеросійської асоціації лікарів.

Український посадовець назвав лист "важким випадком невігластва, лицемірства та боягузтва". Запрошення росіян Ляшко опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Запрошення Ляшка на Всеросійську конференцію лікарів

Російська асоціація спеціалістів пренатальної медицини надіслала запрошення Віктору Ляшку взяти участь у Всеросійській конференції. За листом, її учасниками є 75 представників з різних регіонів країни-терористки.

Чи це санкції вже настільки набрали обертів, що у російському обмеженому інтернеті не залишилось жодної інформації про те, як і чим живе реальний світ? А живе світ лише підтримкою України, повною ізоляцією Росії та повним виключенням ваших фахівців, асоціацій та професійних об'єднань зі світової спільноти,

– підкреслив очільник МОЗ України.

Ляшко наголосив, що з початку війни Росії проти України спілка російських лікарів жодного разу не засудила вчинок своєї країни та не організовувала протести з вимогою припинити криваві звірства на території нашої держави.

До слова, міністр послав асоціацію та всіх її медичних фахівців вслід за російським кораблем.

Запрошення Ляшка на Всеросійську конференцію лікарів / Фото Віктор Ляшко

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