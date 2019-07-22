Невикористані бюлетені в Дніпрі погасили сокирою: курйозне відео

Бюлетені, які не використали під час голосування, погашають, відрізаючи їх правий нижній кут. Члени виборчих комісій зазвичай роблять це за допомогою ножиць.

Проте не у Дніпрі. Там на одній із виборчих дільниць невикористані бюлетені погасили сокирою, навіть використали для цього спеціальний пеньочок. Відео, на якому видно, як члени комісії використовують сокиру, опублікувала на Facebook-сторінці громадянська мережа "Опора".

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Не очікували таке побачити в Дніпрі? Так погашають невикористані бюлетені. В законі написано: погасити не використані виборчі бюлетені шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеню,

– йдеться у дописі до відео.

Дивіться, як у Дніпрі погасили бюлетені: