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      Невикористані бюлетені в Дніпрі погасили сокирою: курйозне відео

      1215 Читать новость на русском
      У Дніпрі сокирою погашали невикористані бюлетені
      У Дніпрі сокирою погашали невикористані бюлетені / скрін із відео

      Бюлетені, які не використали під час голосування, погашають, відрізаючи їх правий нижній кут. Члени виборчих комісій зазвичай роблять це за допомогою ножиць.

      Проте не у Дніпрі. Там на одній із виборчих дільниць невикористані бюлетені погасили сокирою, навіть використали для цього спеціальний пеньочок. Відео, на якому видно, як члени комісії використовують сокиру, опублікувала на Facebook-сторінці громадянська мережа "Опора".

      Ми зробили цілу підбірку з дотепними моментами на дільницях: вибори Верховної Ради 2019 у жартах та приколах

      Не очікували таке побачити в Дніпрі? Так погашають невикористані бюлетені. В законі написано: погасити не використані виборчі бюлетені шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеню,
      – йдеться у дописі до відео.

      Дивіться, як у Дніпрі погасили бюлетені:

      Які ще курйози трапились на виборах до парламенту: 
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Курйозні новини Курйози на виборах Новини Дніпра
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