Невиправдані очікування: перемоги і провали мера Віталія Кличка

Віталій Кличко, посаджений в мерське крісло Революцією гідності, провів в ньому 4 роки з відведених 5.

Він і сам визнає, що не все встиг зробити – занадто довго в місті накопичувалися проблеми. В устах мера це і виправдання, і аргумент піти на другий термін в 2020 році. Потрібно віддати належне, шлях міського голови Кличко виявився складнішим, ніж шлях його попередників. Як і інші лідери Майдану, Кличко повинен був виправдати великі очікування. В його випадку це європейський доброзичливий до людей Київ без корупції.

У рейтингу відповідальності "Слово і діло" міський голова столиці на 9 місці, він виконав трохи менше половини даних обіцянок. Думки киян про результати роботи міського голови розділилися відповідним чином: 46,6% ситуацією в столиці задоволені, 47,2% – ні. Зріз досить справедливо ілюструють напівзаходи першої каденції Кличка – по кожному напрямку 50 на 50. Створення парків на тлі знищення пам'ятників архітектури, ремонт доріг з обвалами мостів, інфраструктурні проекти і повальна забудова. Мера хвалять за хазяйновитість і лають за відсутність стратегічного бачення майбутнього столиці та корупцію в найближчому оточенні. Кличко не тільки не викорінив схеми часів Леоніда Черновецького, а й вдихнув у них нове життя.

Прозоре оточення

Одне з провалених обіцянок мера – не допустити до управління містом людей, причетних до корупції. Кличко допустив і призначив своїми заступниками. Чого тільки варті син харківського олігарха Дмитро Давтян і скандальні забудовники В'ячеслав Непоп і Олександр Спасибко. Один з радників мера Дмитро Білоцерківець – громадський активіст, за два роки став мільйонером. Корупція цвіте в районних адміністраціях, департаментах самої КМДА і комунальних підприємствах. У минулому році в органах і підрозділах місцевої влади провели 73 аудити і знайшли порушень на 431,7 млн ​​грн. "Так як в столиці проводяться тільки вибіркові аудити, це далеко не повна картина крадіжки бюджетних коштів. І, якщо вірити звітам зазначеного департаменту, ситуація в 2017 році була приблизно такою ж", – повідомляє КиєвВласть.

Мер декларує прозорість і, треба віддати належне, намагається її дотримуватися: регулярно з'являється на публіці, спілкується зі ЗМІ, впровадив "Відкритий бюджет". Разом з тим міська публічність вибіркова: Кличко, наприклад, засекретив зміст договорів і контрактів КМДА, фінансову діяльність корупційної діри "Київтранспарксервіс". Те, що в адміністрації все не так прозоро, як Кличко розповідає на брифінгах, недавно підтвердив Солом'янський районний суд. Він зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем, протидії господарській діяльності, приховування злочину, а також сприяння учасникам ОЗУ мером Києва і головою КМДА Віталієм Кличком.

Підготуватися до землі

Міський голова говорив, що розбереться в земельних відносинах столиці. Тотальна забудова і розкрадання столичної землі не раз розжарювали ситуацію до жорстоких громадянських конфліктів. Він порушив обіцянку розробити новий генплан і приструнити забудовників. Більш того, він роздав їм посади заступників. Навіть Леонід Черновецький не діяв настільки відверто. Ліга.Бізнес проаналізувала містобудівний хаос і прийшла до висновку: без нового генплану питання вирішують в "ручному режимі". Відкати меру і його найближчому колу досягають 5% від вартості будівництва. Видання пояснює: в Києві за фактом паралельно один одному діють два генплану. Перший генплан до 2020 року (затверджений в 2002 році) передбачає розвиток столиці шляхом приєднання декількох районів області. Другий генплан до 2025 року розроблявся командою Черновецького і передбачає ущільнення забудови. "Генплан-2025 не ухвалено, але саме його використовують проектанти при розробці детальних планів територій. На підставі цих документів забудовникам виділяють земельні ділянки під забудову", – пише Ліга.Бізнес.

Схема не нова і не єдина. По-справжньому шокуюче розслідування днями опублікував "Капітал": КМДА під контролем ДАБК поставила на потік видачу незаконних дозволів на будівництво. Швидкість – 7 дозволів щомісяця. Автори детально описали схематоз і нарахували близько 134 дозволи на незаконні будівництва за останні 2 роки. Портал нерухомості domik.ua рік тому публікував статистику: в Києві 62 незаконні новобудови. Додати до них ТРЦ, які ростуть як гриби і об'єкти комерційної нерухомості – отримаємо Київ наших днів. При цьому ті, хто отримав всі дозволи на будівництво, як раз і стикаються з найбільшими проблемами. Наприклад, сам Віталій Кличко наполіг на тому, щоб розірвати договір оренди земельної ділянки із забудовником столичних Осокорків ТОВ "Контактбудсервіс". Житловий масив ЖК "Патріотика на озерах" зводять згідно з генпланом розвитку міста, договір оренди був укладений ще при мері Олександрі Омельченку. Весь цей час виплачувалася оренда, питань до забудовника ні у столичній владі, ні у судів не виникало. Незважаючи на це через стільки років Віталій Кличко вирішив відновити "справедливість" і розірвати договір оренди. Причина формальна: він зажадав від забудовника побудувати школи та дитячі садки. Прокол мера в тому, що вони і без того передбачені в проекті, як і електропідстанція для забезпечення всього Харківського масиву. "Так, я буду вести війну із забудовниками, які діють врозріз з інтересами киян. Це моя принципова позиція!", – заявляв Віталій Кличко. Однак принциповість мера викликає сумніви. Вже зараз він дав зрозуміти, що будуватися на Осокорках все ж буде, але, судячи з усього, хтось інший. Наприклад, будь-яка компанія з орбіти впливу заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа. Виходить або "їх" забудовник, або – ніхто. Дерибан землі і "віджимання" власності киянам подають під соусом визволення Києва від нібито незаконних висоток. "Контактбудсервіс" збирається подавати в Європейський суд із справ людини, а десятки сімей продовжують чекати заселення в квартири, за які вже заплатили. При цьому мер систематично ігнорує збори активістів, які по кілька разів на місяць приходять в КМДА з вимогою зупинити незаконні об'єкти по всьому Києву.

Дороги для відкатів

У звіті за 2018 рік Віталій Кличко не скупився на похвалу. Він назвав Київ чемпіоном по ремонту доріг в Україні: відремонтували 300 км покриття, 11 великих вулиць і 26 мостів. За останні роки оновили 834 км столичних доріг. Кожна друга одиниця техніки у Київавтодору, каже мер, – нова. Однак якіснішими дорожні ремонти від цього не стали. Без контролю асфальт іноді кладуть прямо в калюжі. На Дарницькому мосту покриття зійшло разом зі снігом. Нещодавно Антикорупційна комісія Київради викликала шляховиків на килим: гроші витрачаються неефективно, а замість незалежних компаній роботу чиновників контролюють самі ж чиновники – КП "Київекспертиза" і "Київблагоустрій".

З 2015 року Київавтодором керує Олександр Густєлєв. Він кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців, але мер категорично не хоче його звільняти. Тільки в 2017 році чиновники компанії фігурували в 4 кримінальних справах. Одна з них пов'язана з дорожньою розміткою, коли керівництво Київавтодору з підрядниками перевели в готівку третину грошей на роботи – близько 11 млн грн. Тоді ж київські шляховики перерахували турецькому підряднику 180,7 млн ​​грн на капітальний ремонт та реконструкцію доріг в Шевченківському районі. Слідство встановило, 40% від загальної суми замовник і підрядник поділили. Роком раніше все тій же турецькій фірмі Київавтодор довірив капремонт проспекту Перемоги вартістю 402,6 млн грн. У 2016 році при безпосередній участі підприємства на рахунки фіктивних структур вивели, а потім привласнили майже 300 млн грн, повідомляла СБУ. Віталій Кличко всіх цих фактів ніби не помічає і вважає роботу дорожнього блоку задовільною.

Продірявлене ЖКГ

Минулий рік оголив масштаби проблем в житлово-комунальному господарстві. Цілі райони були відключені від гарячої води по півроку. Дорікнути в цьому міську адміністрацію не можна – 80% мереж давно зношені, заміна та реконструкція вимагає мільярдів. Перемогою команди Кличка стало повернення теплоенергетичного комплексу Києва в комунальну власність. Комплекс 17 років був в управлінні приватної компанії, він включає найбільші в Україні теплоелектроцентралі –ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, майже 200 котелень, 2,6 тис. км тепломереж та сміттєспалювальний завод "Енергія". Але між "повернути майно" і "грамотно ним розпорядитися" – дві великі різниці. До жовтня 2020 року в мерії збираються переоснастити ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 і вже оголосили 11 тендерів на загальну суму 250 млн грн. Крім того, 7 листопада минулого року Київтеплоенерго підписало договір з ЛьвівОРГРЕС на проведення аудиту технічного стану централей. За ці послуги бюджет заплатив вперед 3 млн грн. Чотиримісячний термін, відведений на аудит, закінчився 7 березня: ні аудиту, ні грошей. Ще одне випробування київських чиновників на добропорядність. Влітає КМДА і за періодичне підвищення тарифів. Екс-міністр ЖКГ України Олексій Кучеренко заявив, що тарифи в столиці завищені вдвічі, а Київтеплоенерго при цьому відмовляється надати калькуляцію.

Місто-сад і рекет на МАФах

Без іронії, Віталій Кличко увійде в історію Києва як мер-озеленювач. Ніхто до нього не зробив стільки зон для відпочинку. За 4 роки відремонтували і відновили 339 парків і скверів. У 2018 році на ці цілі витратили 370 млн грн. У киян з'явилася друга черга "флагмана" – парку "Наталка", оновлений парк "Відрадний", "Сирецький", перша черга парків "Перемога", "Володимирська гірка", "Муромець", парку на проспекті Шухевича, зона відпочинку на Русанівці, нові щаблі на Пейзажній алеї. Історію успіху псує сумнозвісне КП "Київзеленбуд". Підприємство, яким займається радник мера Білоцерківець, могло б позмагатися за лідерство в схемах і корупції. Чи не кожна друга її угода обертається гучним скандалом. Наприклад, "Київзеленбуд" підозрюють в розкраданнях 25,8 млн грн на ремонті парку по проспекту Ватутіна. Під розслідуванням виявлялися також факти закупівлі вакуумних машин для прибирання сміття з переплатою 7 млн ​​грн, розтрати 54 млн грн на уявні облаштування парків і скверів та безліч інших. Від мера знову тиша.

Одна з небагатьох сфер, в якій останнім часом не гриміли корупційні скандали, – ринок зовнішньої реклами. Мерія скоротила число рекламних щитів вдвічі – до 6 тисяч, ще третину приберуть протягом року. Боротьба з незаконною торгівлею такого успіху не досягла. Підлеглі Кличка на швидку руку спорудили схему, яка за лічені місяці принесла їм мільйони. Будучи в ті часи директором департаменту з благоустрою Дмитро Білоцерківець та керівництво КП "Київблагоустрій" через фіктивні фірми переводили в готівку і привласнювали бюджет на знесення МАФів. Орієнтовна сума збитків в 2015-2017 роках – 15 млн грн. Або ще одна схема: незаконні кіоски переводили в райони, де формально вже пройшов демонтаж, а на їх місце ставили інші нелегальні МАФи. Бажаючим зберегти бізнес пропонували відкупитися. Підприємці в один голос звинуватили департамент благоустрою в рекеті.

Бар'єрний Київ

Проблемною для київської влади залишається адаптація міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Чиновники буквально "завалили" профільну програму "Київ без бар'єрів" на 2018-2021 роки: документ значився на реалізації з 2016 року, хоча проголосувати його спромоглися лише в кінці 2018-го. Директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов обіцяв, що в документі буде єдиний стандарт адаптації міських об'єктів до потреб осіб з обмеженими можливостями, а також відповідні вимоги до будівництва і реконструкції культурних і адміністративних об'єктів. Влітку 2017 року КМДА пообіцяла "до вересня" розробити дорожню карту безбар'єрного простору. З тих самих пір про неї нічого не чути.

Історично склалося, що до створення безбар'єрного середовища київська влада відносяться формально. Нинішній склад КМДА не виняток. Адмінбудівлі, житлові будинки, підземні переходи зовсім не пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Будь-хто на візку підтвердить: скористатися більшістю пандусів в місті не є можливим. Як і не можливо назвати Київ європейською столицею, коли тисячі городян змушені жити, зачинившись в квартирах – це місто просто не для них. При тому, що з фінансуванням соціальних статей в бюджеті проблем немає: більше 15 млрд грн на освіту, 1,2 млрд на охорону здоров'я, 900 млн грн на соцзахист. А на програму "Київ без бар'єрів" анітрохи, вона виконана на 0% і в річному звіті мера про це ні слова.

Розвиток Києва стримує корупція і друзі, ті самі, яких за порадою Лі Куан Ю Віталію Кличку варто було б посадити. Вони можуть зіграти з градоначальником злий жарт на майбутніх виборах. І хоча за станом на вересень 2018 року Кличко з відривом лідирував в рейтингах, йому дістануться непрості суперники – досвідчені і добре відомі в столиці Микола Томенко, Борислав Береза, Сергій Гусовський. Не варто також недооцінювати потенційних висуванців від Зе! Команди – рейтинги кандидатів в президенти тому підтвердження. Так що Віталію Кличку належить нелегке випробування: саме час взятися за роботу над помилками, кадрову чистку і виконання даних виборцям обіцянок.