Невже люди справді думають, що з Антикорупційним судом припиниться корупція, – журналіст

Журналіст Сергій Іванов не вірить у те, що люди настільки наївні, що думають, начебто, зі створенням Антикорупційного суду в Україні все налагодиться, почнуть сідати до в’язниці корупціонери і припиняться всі розкрадання.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Іванов зазначив, що Антикорупційний суд має бути створений за будь-яких умов, навіть за відсутності парламенту, адже в іншому випадку Україну чекає дефолт.

Мені цікаво, з кого набиратимуть суддів до Антикорупційного суду? З Янголів? У мене виникає одне просте запитання: де взяти людей, які будуть неупереджено і не заангажовано виносити вироки? Чи вони працюватимуть так само, як НАЗК, чи як НАБУ,

– сказав журналіст

"Я не вірю, що в Антикорупційному суді будуть справжні вироки. Це просто створить певний піар для когось. Такі органи просто беруть певну участь у політичному житті, але не виконують якоїсь правоохоронної функції відповідного органу з кримінальною юрисдикцією", – відповів Сергій Іванов.

Нагадаємо, під час пленарного засідання 24 травня народні депутати розглянули 1273 правки з 1927 законопроекту №7440 про Вищий антикорупційний суд. Раніше стало відомо, що цей важливий закон можуть ухвалити без правок Венеціанської комісії. 25 травня Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що закон про Антикорупційний суд Верховна Рада ухвалить у червні.