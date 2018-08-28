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"Невже я помру": Софія Ротару покинула лікарню в російській Уфі

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Софія Ротару покинула лікарню в Уфі
Софія Ротару покинула лікарню в Уфі / Фото з відкритих джерел

Відома українська та радянська співачка Софія Ротару, яка напередодні знепритомніла на концерті та була госпіталізована в одну з лікарень Уфи в Росії, покинула медзаклад ввечері 27 серпня.

24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що легенда радянської та естради пострадянського простору Софія Ротару потрапила до реанімації. Зазначалося, що інцидент трапився у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт.

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Нові дані про стан артистки розповіла одна з медсестер в лікарні, повідомляє КП. За її словами, Ротару привезли на "швидкій" з підозрою на інсульт.

Коли співачку везли на каталці до відділення реанімації, Ротару отямилася. Вона стала без кінця повторювати: "Дівчата, я помру? Невже я помру?",
– розповіла медсестра.

Медпрацівниця додала, що співачці одразу ж зробили МРТ, а діагноз "крововилив у мозок" не підтвердився. Після обстежень, російські лікарі поставили Ротару діагноз "Транзиторна ішемічна атака" (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту).

Водночас, медики наполягали, аби співачка залишилася у лікарні ще 5 днів, тим більше, що її пам'ять до кінця ще не відновилася. 

"Однак артистка наполягла на виписці. У понеділок увечері палата Софії Михайлівни спорожніла", – додали співробітники лікарні. 

Додамо, раніше як сама Софія Ротару, так і концертний директор артистки Сергій Лавров підтвердили, що напередодні у неї виникали проблеми зі здоров'ям. Вони зазначили, що жодної госпіталізації співачки не було, її лише оглянули лікарі.

Теги: Новини України Музика LifeStyle Новини Росії Новини культури Софія Ротару
Джерело: 24 Канал
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