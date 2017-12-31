19:34
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, сьогодні
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Невже знову разом: Ілона Маск та Ембер Херд святкують Новий рік в Чилі – фотодоказ

13:02, сьогодні 1209 Читать новость на русском
Ембер Херд в Чилі
Ембер Херд в Чилі / Instagram /@amberheard

Відомий інженер та мільярдер Ілон Маск разом з Ембер Херд вже вдруге після їхнього розлучення вдвох з’явились на фотокартках. Цього разу вони вже разом святкують Новий рік неподалік Сантьяго у Чилі в колі сім’ї Маска.

Про це повідомляють на The Dailу Mail.

31-річна актриса та 46-річний Ілон насолоджуються святами в компанії брата Маска – Кимбалом – та з найближчими друзями. Спільні фото за святковим столом з’явились в мережі. Ембер сиділа поруч з Ілоном.

Читайте також: Екс-закоханих Ілона Маска та Ембер Херд застукали разом в Лос-Анджелесі

Чарівні фото також опублікувала і сама Ембер на сторінці в Instagram, де продемонструвала струнку фігуру у легкій сукні з квітами на шиї та з капелюшком на голові.

My kind of winter holiday

Допис, поширений Amber Heard (@amberheard)

Нагадаємо, що перші чутки про возз’єднання Ілона та Ембер з’явились після фотографій, які журналісти зробили біля ресторану "HomeState" в Лос-Фелісі. Там їх підловили за романтичним поцілунком. Вони, мабуть, знову вирішили бути разом після майже піврічної перерви у стосунках.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
сьогодні, 19:07 Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
10772
Новорічні вітання політиків
сьогодні, 18:01 Новорічні вітання політиків
Дід Панас 350
Підсумки року для України та світу
сьогодні, 16:01 Підсумки року для України та світу
Катерина Одарченко 2621
Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
сьогодні, 15:00 Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
Олександра Дрік 332
Що хорошого сталося з економікою України?
сьогодні, 11:57 Що хорошого сталося з економікою України?
Блог Медіа 1656
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук