Невже знову разом: Ілона Маск та Ембер Херд святкують Новий рік в Чилі – фотодоказ
Відомий інженер та мільярдер Ілон Маск разом з Ембер Херд вже вдруге після їхнього розлучення вдвох з’явились на фотокартках. Цього разу вони вже разом святкують Новий рік неподалік Сантьяго у Чилі в колі сім’ї Маска.
Про це повідомляють на The Dailу Mail.
31-річна актриса та 46-річний Ілон насолоджуються святами в компанії брата Маска – Кимбалом – та з найближчими друзями. Спільні фото за святковим столом з’явились в мережі. Ембер сиділа поруч з Ілоном.
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Чарівні фото також опублікувала і сама Ембер на сторінці в Instagram, де продемонструвала струнку фігуру у легкій сукні з квітами на шиї та з капелюшком на голові.
Нагадаємо, що перші чутки про возз’єднання Ілона та Ембер з’явились після фотографій, які журналісти зробили біля ресторану "HomeState" в Лос-Фелісі. Там їх підловили за романтичним поцілунком. Вони, мабуть, знову вирішили бути разом після майже піврічної перерви у стосунках.
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