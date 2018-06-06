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New Horizons вийшов із глибокого сну для "побачення" з астероїдом

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Міжпланетна станція New Horizons
Міжпланетна станція New Horizons / NASA

Автоматична міжпланетна станція New Horizons вийшла із режиму гібернації для підготовки до польоту повз об'єкт 2014 MU69 в поясі Койпера. Політ на відстані близько 3,5 тисячі кілометрів запланували на 1 січня 2019 року, а активну фазу підготовки до нього апарат розпочне вже на початку серпня.

Про це повідомляє сайт місії.

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Головна мета місії New Horizons полягала в дослідженні Плутона і його супутників, в тому числі Харона. 14 липня 2015 року апарат пролетів на відстані всього 12,5 тисяч кілометрів від поверхні Плутона і став першим апаратом, який досліджував цю карликову планету.

Оскільки зонд зібрав багато інформації, а його система передачі даних має вкрай низьку швидкість, останні дані про цей етап місії прийшли на Землю більше ніж через рік після прольоту. Аналіз зібраної інформації дозволив вченим зробити безліч відкриттів, в тому числі виявити на Плутоні гори і кріовулкани, припустити існування на ньому напівзамерзлого підповерхневого океану, а також вивчити його багатошарову атмосферу.

Попередні уявлення про вигляд 2014 MU69
Попередні уявлення про вигляд 2014 MU69

Після прольоту Плутона місія New Horizons не закінчилася: тепер він буде направлений до об'єкта поясу Койпера 2014 MU69, відкритого телескопом Hubble в 2014 році. Спочатку вчені припускали, що це єдиний астероїд розміром від 20 до 40 кілометрів. Однак наступні вивчення об'єкта за допомогою транзитного методу дали підстави припустити, що він може являти собою систему з двох або, навіть трьох тіл, що обертаються навколо загального центру мас.

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З 21 грудня 2017 року до сьогоднішнього дня New Horizons знаходився в режимі глибокого сну, який дозволяє зменшити знос його інструментів. В цьому режимі він лише раз в тиждень посилав на Землю сигнал з даними про стан обладнання. Тепер апарат вийшов з глибокого сну і фахівці місії підтвердили, що він працює в штатному режимі.

Протягом найближчих двох місяців вчені будуть готувати станцію до прольоту 2014 MU69. Активна фаза підготовки буде проходити з 16 серпня до 24 грудня. В цей час апарат буде збирати дані про мету і, при необхідності, команда місії може прийняти рішення про корекцію траєкторії. Основна стадія дослідження почнеться за тиждень до прольоту і закінчиться через два дні після нього.

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Теги: Техно Космос Hubble
Джерело: 24 Канал
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