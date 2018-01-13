New York Times обрали 8 найперспективніших хлопців-моделей: серед них є українець

19-річний Ігор Любченко став одним з восьми найперспективніших хлопців у модельному бізнесі за версією іменитого видання New York Times.

Про це пишуть в Buro 24/7.

Як відомо, в юного Ігоря Любченко підписаний контракт з польським модельним агентством AS Managment, а сам хлопець дебютував на показі Prada сезону весна/літо – 2018 та на показах брендів Balenciaga, Valentino і Acne Studios.

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Сьогодні зірка модельних подіумів здобуває вищу освіту в сфері логістики.

Повний список найперспективніших моделей-хлопців світу за версією New York Times:

Ігор Любченко (19 років, Україна)

Шейх Толл (21 рік, США)

Геннадій Малінін (20 років, Росія)

Керол Козловські (20 років, Польща)

Бенджамін Лесор (19 років, Великобританія)

Кхай Ченглін (20 років, Китай)

Мустафа Ель-Маї (16 років, Нідерланди)

Едмар Барбьез (20 років, Бельгія)