О пів на дев'яту ранку на диванах біля медичних кабінетів уже чекали Андрій Пятов, Олексій Гай, Олександр Чижов, Василь Кобін, Олександр Кучер та Юрій Вірт. У всіх нюансах їм допомагали медсестри й доктор команди Артур Глущенко. Хлопці тим часом спілкувалися про результати вчорашніх матчів (а там же ж "Ліверпуль" на виїзді обіграв "Манчестер Сіті"!) і не тільки...

Досить спритно, одним із перших, по кабінетах пройшовся Гай, а за ним і всі інші. Перелік був звичайним, як для поствідпускного огляду: флюорографія, електрокардіографія, ехокардіографія, УЗД внутрішніх органів і щитовидної залози, а також дослідження функції зовнішнього дихання. На все про все знадобилася приблизно година. А потім аналогічний шлях коридорами ДОКТМО пройшли прибулі В'ячеслав Шевчук, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко та Ярослав Ракицький.

Особливо кумедних моментів у досить серйозному й обмеженому процесі не виникало. Хіба що дідусь, який угледів Пятова, що сидів під кабінетом в оточенні оператора, фотографа і кореспондента, спитав, чи не заважає він процесу. На це Андрій із посмішкою одразу ж відповів: "Та ну, навпаки! Будете популярним!" Ну й, звісно, поміж людей, які мимоволі зустрічались із "гірниками" біля кабінетів, траплялися вболівальники. Звичайно ж, вони не втрачали можливості сфотографуватися з ними на власний телефон.

Після медогляду на сьогодні в хлопців заплановано повернення на базу й тренування. Уже там буде обстежено загальнофізичний стан, антропометрію, ноги, суглоби футболістів нашої команди.