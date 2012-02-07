Наставник "Арсенала" Арсен Венгер розпочав переговори із американським "Нью-Йорк Ред Булс" щодо продовження терміну оренди французького форварда Тьєрі Анрі. Повернувшись до команди, у якій Анрі свого часу досяг найвищих висот у англійському чемпіонаті, нападник вже встиг відзначитись двома забитими м’ячами. Попри те, що договір між клубами про оренду гравця завершується 15 лютого, Венгер прагне після цього задіяти Тіті у ще двох поєдинках.

Зокрема, наставник "канонірів" дуже хоче, аби останнім матчем Анрі у футболці "Арсенала" стало дербі північного Лондону проти "Тоттенхема". Зазначимо, що нью-йоркський клуб у цій справі готовий піти назустріч гравцю, який не проти залишитись Лондоні до кінця лютого.