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Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

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Росія відправила на окупований Донбас 75-й
Росія відправила на окупований Донбас 75-й "гумконвой"

Росія відправила на окуповані території Донбасу так званий "гумконвой". Це вже 75-е постачання окупаційних військ зі сторони Росії невідомим вантажем, адже міжнародні організації не мають доступ до того, що перекидає держава-окупант на захоплені території.

Як йдеться в заяві російського МНС, в колоні понад 40 одиниць техніки, яка везе понад 400 тонн вантажу.

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Після незаконно перетину українсько-російського кордону, колона розділиться на дві частини. Одна відправиться в окупований Луганськ, інша – в окупований Донецьк.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії АТО
Джерело: 24 Канал
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